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Oyuncu Berke Üzrek Dizi Projesi İçin 24 Kilo Aldı

OYUNCU BERKE ÜZREK DİZİ PROJESİ İÇİN 24 KİLO ALDI

Ünlü oyuncu Berke Üzrek, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya Aliya İzzetbegoviç'in hayatını konu alındığı dizi için 24 kilo aldı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Oyuncu Berke Üzrek Dizi Projesi İçin 24 Kilo Aldı(5/10)1

Ünlü oyuncu Berke Üzrek, TRT ekranlarında izleyiciyle bululşacak olan dizideki rolü için 24 kilo aldı.

ROLÜ İÇİN 24 KİLO ALDI

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, 46 Yok Olan, Leyla ile Mecnun gibi projelerde rol alan ve son olarak Organik Aşk Hikayeleri filminde beyazperdede boy gösteren Berke Üzrek, yeni bir projeyle ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in hayatını konu alan, TRT'de yayınlanacak olan 'Aliya' dizisinin oyuncularından Üzrek, rolü için 24 kilo aldı.

38 yaşındaki ünlü oyuncu çekimlerin tamamlanmasının ardından, doktor kontrolünde hızla kilo vermeye başladı."BOSNA'DA YAŞANANLAR BENİ MOTİVE ETTİ"

Ünlü oyuncu aldığı radikal kararla ilgili şunları söyledi:

Bu önemli projeye hazırlanırken beni motive eden, Bosna Hersek'te yaşananların üzerimde bıraktığı psikolojik etki oldu. Aliya İzzetbegoviç tarihe mal olmuş bir şahsiyettir. Gelecekte çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Umarım tüm Türkiye yanı başımızda yaşanan ve hatta yaşanmaya devam eden Bosna Hersek meselesinin iç yüzünü anlatmaya gayret ettiğimiz yapıma gereken ilgiyi gösterir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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