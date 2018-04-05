Bitlis'te Terör Operasyonu! Eyp Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'in Acı Günü!
Liverpool Yarı Final Kapısını Araladı! İlk 30 Dakikada İşi Bitirdiler
Barcelona, Roma'yı Rahat Geçti
Youtube Merkezine Silahlı Saldırı Gerçekleştiren Kadının Ailesi Polisi Uyarmış: Youtube'a Gidecek
Oyuncu Berna Öztürk'ü Galada Taciz Eden Saldırgan Serbest Bırakıldı
Muharrem Usta Son Noktayı Koydu: Aday Olmayacağım
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupanın Ucundan Tuttu
Muharrem Usta'dan Ersun Yanal'a Olay Sözler: Aziz Yıldırım Az Demiş
Facebook'tan Bir İtiraf Daha! Skandalda Sayı 87 Milyona Ulaştı
Rusya'dan Ajan Krizinde Yeni Hamle! Bm'yi Toplantıya Çağırdı
Meclis'te Gerilim! 'başıma Bir Şey Gelirse Hesabı Elitaş'tan Sorulsun'
Valilik Olaya El Attı! Ankara'daki Gizemli Minibüsün Sırrı Çözülüyor
Samsunspor Teknik Direk Besim Durmuş: Küme Düşersek Lisnsımı Yırtarım
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Rize'de Otobüsümüzü Kurşunlayanlar Yakalansın
Tunceli Kırsalında Teröristlerde Çatışma Çıktı: 2 Uzman Çavuş Yaralandı
Inter-Milan Derbisine Icardi'nin Golünü Var Sistemi İptal Etti
Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'i Politik Korku Sardı
Son Dakika! Abd Savcı Hakan Atilla İçin 188 Yıl Hapis İstedi
Fetö'cü Asker Şarkıcı Hadise'nin Tanık Olarak Dinlenmesini Talep Etti

Oyuncu Berna Öztürk'ü galada taciz eden saldırgan serbest bırakıldı

OYUNCU BERNA ÖZTÜRK'Ü GALADA TACİZ EDEN SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

'Karımı Gördünüz mü?' filminin galasında oyuncu Berna Öztürk'ü taciz eden saldırgan serbest bırakıldı.

Tarih : 05 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Oyuncu Berna Öztürk'ü Galada Taciz Eden Saldırgan Serbest Bırakıldı(7/10)3

'Karımı Gördünüz mü?' filminin galasında oyuncu Berna Öztürk'e taciz ederek saldıran Mert Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

KORKU İÇİNDE KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Ümraniye Hilton Garden Inn Otel'de 'Karımı Gördünüz mü?' filminin galasında şüpheli Mert Ö., oyuncu Berna Öztürk'ü kolundan tutarak dışarı çıkarmaya çalışmıştı. Berna Öztürk korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk'ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırılmıştı.

ÜZERİNDEN USTURA ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mert Ö.'nün üzerinde yapılan aramada ustura diye tabir edilen kesici alet bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Oyuncu  Berna  Öztürk  Ü  Galada  Taciz  Eden  Saldırgan  Serbest  Bırakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER