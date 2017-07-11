OYUNCU NECMİ YAPICI VE EŞİ, DENİZDE ROMANTİK DAKİKALAR YAŞADI
Ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, Bodrum tatilinde çevredekilere aldırış etmeden eşiyle birlikte denizde romantik anlar yaşadı.
Kanal D'de başlayacak "Meryem" dizisinde "Ertan Komiser" rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Necmi Yapıcı, çekilen üç bölümün ardından sete verilen arayı tatile çıkarak değerlendirdi.
SERİN SUDA ROMANTİZM
Necmi Yapıcı, geçen gün eşi Nihan Durukan'la Bodrum'da görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre, Gümüşlük'te bulunan bir beach'te denize giren çift, serin suda romantik anlar yaşarken objektife yansıdı.
İkili denizde böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Yönetimi, Terör Saldırısında Şehit Düşen Tunç Uncu'nun Ailesine Ev Aldı
- Galatasaray'ın Anlaştığı Feghouli, Hafta Sonuna Kadar İstanbul'a Gelecek
- Kayserispor, Sabri Sarıoğlu'na Rest Çekti: Geliyorsan Gel
- Beşiktaş'ın İstediği Aboubakar, Porto'yla Antrenmanlara Çıktı
- İspanyol Tenisçi Nadal, Elendiği Turnuvada Korttan Ayrılmak İçin Rakibini Bekledi
DÜNYA HABERLERİ
- Yayaya Çarptıktan Sonra Yere Düşen Bisikletlinin Üstünden Otobüs Geçti
- Thy Kaptanı Ve Yolcularından, Danimarka'da Bir Kahramanlık Öyküsü
- Abd İle Rusya'nın Suriye Anlaşmasına İran'dan İlk Yorum: Bizi Bağlamaz
- Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
- Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
Bu Haberle İlgili Yorumlar