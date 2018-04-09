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Oyuncu Onur Büyüktopçu, Sevgilisiyle Görüntülendi
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Oyuncu Onur Büyüktopçu, Sevgilisiyle Görüntülendi

OYUNCU ONUR BÜYÜKTOPÇU, SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hem oyunculuk hem de sunuculuk alanında ki başarıları ile adından söz ettiren Onur Büyüktopçu, sevgilisiyle el ele görüntülenince büyük panik yaşadı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Oyuncu Onur Büyüktopçu, Sevgilisiyle Görüntülendi(6/10)2

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu kız arkadaşıyla mekan çıkışı görüntülendi. Büyüktopçu, gazetecilerin kız arkadaşıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Onur Büyüktopçu, Arnavutköy'deki bir mekânda kız arkadaşıyla eğlendi. Kulüp çıkışı el ele yürüyen çift, flaşların patlamasıyla panikleyerek birbirlerinden uzaklaştı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

HT Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Oyuncu  Onur  Büyüktopçu  Sevgilisiyle  Görüntülendi    haber

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