OYUNCU ONUR BÜYÜKTOPÇU, SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Hem oyunculuk hem de sunuculuk alanında ki başarıları ile adından söz ettiren Onur Büyüktopçu, sevgilisiyle el ele görüntülenince büyük panik yaşadı.
Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu kız arkadaşıyla mekan çıkışı görüntülendi. Büyüktopçu, gazetecilerin kız arkadaşıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
Onur Büyüktopçu, Arnavutköy'deki bir mekânda kız arkadaşıyla eğlendi. Kulüp çıkışı el ele yürüyen çift, flaşların patlamasıyla panikleyerek birbirlerinden uzaklaştı.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
HT Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Taksim'de Oteli Taradılar: 1 Ölü, 4 Yaralı
- Bilim İnsanları Harekete Geçti: 'elf Ve Periler' Uzaydan İncelenecek
- Fetö'nün Mahrem İmamı Yunan Bayraklı Yatta Yakalandı
- 3 Asker Şehit Olmuştu, 'uçan Tabut'un Enkazı 3 Ay Sonra Kayseri'ye Götürüldü
- Pompalı Tüfekle Poz Verirken Göğsünden Vurduğu Arkadaşını Öldürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump Tehdit Etmişti! Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı
- Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan Bae'ye Ait Uçağa El Konuldu
- Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
- Alman Polisi Pkk'lıları Bıraktı Tepki Veren Türk'ü Ayaklar Altına Aldı
- Abd Başkanı Trump'un Gökdeleninde Yangın: 1 Ölü, 6 Yaralı
Bu Haberle İlgili Yorumlar