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Oyuncu Yıldız Asyalı, Halk Plajında Denize Girerken Görüntülendi
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Oyuncu Yıldız Asyalı, Halk Plajında Denize Girerken Görüntülendi

OYUNCU YILDIZ ASYALI, HALK PLAJINDA DENİZE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Tatil sezonunun yeni açan oyuncu Yıldız Asyalı, kızı Ayşe Mira Vatansever'le Gümüşlük'te halk plajında görüntülendi.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Oyuncu Yıldız Asyalı, Halk Plajında Denize Girerken Görüntülendi(7/10)3

Oyuncu Yıldız Asyalı, kızı Ayşe Mira Vatansever'le önceki gün Gümüşlük'te halk plajında denize girerken görüntülendi.

"BİR SAATLİK KAÇAMAK YAPTIM"

Sezonu yeni açtığını söyleyen Asyalı, "Kızım nezle oldu. Onu bırakıp plaja gelemedim. Sıcaktan bunalınca artık denize girmem lazım deyip, bir saatlik kaçamak yaptım" dedi.

TAKDİR TOPLADI

Diğer tatil köylerinde bir lahmacuna 50 TL verenlere inat halk plajında tatil yapan Asyalı'nın bu hareketi sosyal medyada büyük destek gördü.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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