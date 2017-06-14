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oyuncular ve tv emekçileri endemol'dan haklarını istiyor

OYUNCULAR VE TV EMEKÇİLERİ ENDEMOL'DAN HAKLARINI İSTİYOR

Oyuncular ve televizyon emekçilerinin Endemol Shine Türkiye'ye yönelik tepkisi dinmiyor.

Tarih : 14 Haziran 2017, 14:11
Puan Ver : Oyuncular Ve Tv Emekçileri Endemol'dan Haklarını İstiyor(8/10)7


Oyuncular ve televizyon emekçilerinin Endemol Shine Türkiye'ye yönelik tepkisi dinmiyor. Oyuncular, ilk kez bir araya gelip haklarını arama yoluna gittiler. Dizi sektöründeki ağır çalışma koşullarına yönelik bireysel olarak tepki gösteren, ancak bir araya gelip, yapımcılara karşı sesini çıkarmayan oyuncular, set ekibiyle birlikte alacaklarını tahsil etmek için buluştu.



Bir hafta önce Dayan Yüreğim dizisinin oyuncuları, yönetmeni ve set ekibi, şirketin Levent'teki binasına gidip haklarını almayı talep etmiş, ancak karşılarında muhatap bulamamıştı.



Şirketin diğer yapımları Paramparça ve Evlat Kokusu da Dayan Yüreğim ekibiyle birlikte hareket etmeye karar verdi. Oyuncular, dizilerin bitmiş olmasına rağmen, alacaklarını tahsil edemediklerini belirterek, bugün saat 16.00'da tekrardan şirketin Levent'teki binasının önüne gideceklerini duyurdu. Bu olay, Türk dizi sektöründe bir yapım şirketine karşı ilk organize eylem olarak dikkat çekiyor.



 



 



kaynak:sözcü








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