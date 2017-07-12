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Oyuncusunu Aslan'a kaptıran Sevilla'dan Cimbom'a transfer çalımı

OYUNCUSUNU ASLAN'A KAPTIRAN SEVİLLA'DAN CİMBOM'A TRANSFER ÇALIMI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği 26 yaşındaki futbolcu Sebastien Corchia, Sevilla ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde ise Galatasaray, Sevilla'dan Mariano'yu transfer etmişti.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Oyuncusunu Aslan'a Kaptıran Sevilla'dan Cimbom'a Transfer Çalımı(10/10)6

Galatasaray, sağ bek için Sevilla'dan Mariano ile anlaşma sağlarken, uzun süre gündemde olan bir başka futbolcu Sebastien Corchia ise Sevilla'nın yolunu tuttu.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Sevilla resmi sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra, resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Fransız futbolcu için Sevilla'nın Lille kulübüne 5 milyon Euro ödemesi bekleniyor. Daha önce Galatasaray da Corchia'yı transfer etmek istemişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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