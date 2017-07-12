OYUNCUSUNU ASLAN'A KAPTIRAN SEVİLLA'DAN CİMBOM'A TRANSFER ÇALIMI
Galatasaray'ın transfer etmek istediği 26 yaşındaki futbolcu Sebastien Corchia, Sevilla ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde ise Galatasaray, Sevilla'dan Mariano'yu transfer etmişti.
Galatasaray, sağ bek için Sevilla'dan Mariano ile anlaşma sağlarken, uzun süre gündemde olan bir başka futbolcu Sebastien Corchia ise Sevilla'nın yolunu tuttu.
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Sevilla resmi sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra, resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Fransız futbolcu için Sevilla'nın Lille kulübüne 5 milyon Euro ödemesi bekleniyor. Daha önce Galatasaray da Corchia'yı transfer etmek istemişti.
Kaynak: haberinburada
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