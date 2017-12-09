OZAN TUFAN'IN FENERBAHÇE MACERASI BİTİYOR
İspanyol ekibi Deportivo, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ı 1,5 yıllığına kiralamayı planlıyor.
Fenerbahçe'de beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Ozan Tufan için kritik günler başlıyor. İspanyollar, milli yıldız için bu ayın sonunda Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalacak.
11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ
Yapılacak 8 numara transferi ve Eljif Elmas'a lisans çıkarılmasından sonra Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı Mehmet Ekici ile de bir süreç bekliyor. İlk 11'deki yerini kaybeden Ozan'la Deportivo ciddi şekilde ilgileniyor. İspanyol temsilcisi milli yıldızı 1.5 yıllığına istiyor.
AYKUT KOCAMAN İZİN VERİRSE GİDECEK
Fenerbahçe'nin planı ise yedeğe düşen oyuncusunu çok iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak. Tabii Aykut Kocaman onaylarsa. Deportivo'nun bu ayın sonunda Ozan'ın transferi için girişimlerini hızlandıracağı, cezbedici bir kiralama teklifi ile sarı-la kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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