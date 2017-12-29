OZAN TUFAN'IN SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU
Fenerbahçe, 8-9 milyon euroluk teklif gelmesi halinde Ozan Tufan'la yollarını ayırmayı planlıyor.
Aykut Kocaman'ın her türlü eleştiriye rağmen sezonun ilk başında şans verdiği Ozan Tufan, çıkışa geçen Fenerbahçe'de forma bulmakta son derece zorlanıyor.
Ligde en son 4 Aralık 2017'de Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalınan maçta oynayan Ozan'ın, Kocaman'ın gözünden düştüğü belirtiliyor.
8-9 MİLYON EURO ARASINDA SATILACAK
Fanatik'in haberine göre; Milli futbolcuyu iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünen Kanarya, bu konuda bonservis bedeli olarak da 8-9 milyon Euro arası bir para belirlediği ifade edildi. İspanyolca dersleri aldığı bilinen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı başta Deportivo olmak üzere Valencia ve Malaga ile anılıyor. Ozan'ı bu üç kulübün de yakından izlediği ancak henüz resmi bir teklif için Fener'in kapısını çalmadıkları vurgulandı.
Kaynak: haberinburada
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