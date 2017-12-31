Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, yıldız futbolcuyu 5-13 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan kamp kadrosuna dahil etmeme kararı aldı. Bu kararda birçok önemli etken rol oynasa da temel sebep Kocaman ile Ozan'ın bir toplantıda yaşadığı gerginlik oldu. Kocaman'ın futbolcuya sakatlanan Valbuena'nın yerine Aatıf'ın oynadığı ve futbolcu geriye gelmediği için Mehmet Topal ile orta sahayı güçlendirdiğini ifade etti.

AVRUPA'YA GİDEMEYİNCE TAKIMDA KALDI

Bu cevaptan tatmin olmayan ve farklı bir argüman sunan Ozan, Valbuena ile sezon başından bu yana birlikte oynadığının altını çizerek "Valbuena geri mi geliyordu?" demesi üzerine zaten gerilen ipler tamamen koptu. Aslında genç futbolcu, deneyimli teknik adamın planlarında sezon başında yoktu. Ancak Avrupa'ya transferi gerçekleşmeyince takımda kaldı. Ardından da bulduğu şansları iyi değerlendirdi ve sürekli oynamaya başladı.

İSTİFA KARARINA KADAR İLK 11'DE OYNADI

Kocaman'ın istifa kararı aldığı Osmanlıspor maçına kadar futbolcu ilk 11'de oynadı ve takımın değişilmezi olarak 3 gol ve asistle de katkı verdi. Kocaman'ın takımda kalmaya ikna edilmesinin ardından Osmanlıspor maçında sakatlanan Valbuena'nın yerine Aatif mecburen sahaya sürüldü.

KOCAMAN ORTA SAHAYI DEĞİŞTİRDİ

Bununla birlikte orta sahada da değişikliğe gidildi. Ozan'ın yerine Mehmet Topal orta sahaya monte edildi.Sivasspor maçıyla başlayan süreçte Ozan artık kulübedeydi. Futbolcu iyi oynarken yedek kalmaya başlamasının ardından teknik direktör Kocaman'ın kapısını çaldı.

Kocaman, Ozan ile bir gerginlik yaşandığının ilk işaretlerini Adana Demirspor maçı sonrası vermişti. Bu maçta bile futbolcuya şans vermeyen Kocaman, "Ozan Tufan neden oynamadığını biliyor. Kendisine söylediğim şeyleri paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından yaptığımız araştırmalarda iki ismin özel görüşmesinde yaşanan gerginlik sonrası futbolcunun iyice gözden çıkarılmasına karar verildiği ortaya çıktı.

"VALBUENA GERİ Mİ GELİYORDU?"

Ozan iyi oynarken neden yedek kaldığını teknik direktör Kocaman'dan öğrenmek istedi. Hocasıyla özel bir görüşme yaptı. Kocaman'ın verdiği cevap ise Ozan'ı tatmin etmedi. Deneyimli çalıştırıcının sakatlanan Valbuena yerine Aatıf'in oynadığını ve futbolcunun geriye gelmediği için Mehmet Topal ile orta sahayı güçlendirdiğini ifade etti. Bu cevaba karşılıkta Ozan'ın sezon başından bu yana oynadığı Valbuena örneğini verdiği öğrenildi. Genç futbolcunun "Valbuena geri mi geliyordu?" demesi ortamı gerdi ve zaten çok iyi olmayan ilişkiler koptu.

BİRBİRLERİYLE KONUŞMUYORLAR

Ozan Tufan ile Aykut Kocaman arasındaki sıkıntı diyaloglarına da yansıdı. Özellikle son görüşmeden sonra iplerin kopması ve Ozan'ın küsmesinin ardından ikilinin mümkün olmadıkça konuşmadığı da ifade edildi.

MOTİVASYONU KAYBETTİ

Ozan Tufan'ın son dönemde yaşadıklarını psikolojisine de yansıdı. Sezon başında düşünülmediğini bilen 22 yaşındaki futbolcu, formayı kaptığına inandığı anda yedek kalması ve üzerine böyle bir açıklama yapılması sonrası iyice moral motivasyonunu kaybetti. Ozan antrenmanlarda istenen performanstan çok uzakta bir görüntü çizmeye başladı.

OZAN'IN RAHAT TAVIRLARI RAHATSIZLIK YARATTI

Teknik heyetin, Ozan Tufan'dan ısrarla yapmasını istediği konular vardı. Hem maç hem de antrenmanlarda bu beklentiler karşılanmadı. Ozan'ın da rahat tavırları ve Kocaman'ın istediklerinin bir türlü yapılmaması da bu krizindeki diğer etkenler oldu.

Kaynak: haberinburada