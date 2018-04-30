ÖZCAN DENİZ, BABA OLDU! SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI
Bir buçuk ay önce hamile sevgilisi Feyza Aktan ile evlenen ünlü oyuncu Özcan Deniz, dün akşam baba oldu. Deniz, bebeğinin elinin fotoğrafını "Geldi mucizem" notuyla paylaştı.
Geçtiğimiz ay 7,5 aylık hamile Feyza Aktan ile aile arasında düzenlenen törenle evlenen Özcan Deniz, dün akşam Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleşen doğum sonrası Kuzey adını verdikleri oğlunu kucağına aldı.
"GELDİ MUCİZEM"
İlk kez babalık heyecanı yaşayan Özcan Deniz, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz, oğlunun elinin olduğu fotoğrafı; "Geldi Geldi mucizem. Tarifi zor duygular içindeyim." notuyla paylaştı.
DİZİDE DE BABA OLACAK
Özcan Deniz, Star TV ekranlarında yayınlanan ve baş rolünü üstlendiği İstanbullu Gelin dizisinde baba olacak.
Kaynak: haberinburada
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