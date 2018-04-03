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Özcan Deniz, Bebeğine Vereceği İsmi Belirledi

ÖZCAN DENİZ, BEBEĞİNE VERECEĞİ İSMİ BELİRLEDİ

Geçtiğimiz ay sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, doğacak bebeğine 'Kuzey' adını verecek.

Tarih : 03 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Özcan Deniz, Bebeğine Vereceği İsmi Belirledi(6/10)2

Özcan Deniz'in baba olacağı haberleri, eylül ayında magazin gündemine düşmüştü. Kısa süre sonra hakkında çıkan iddiaları doğrulayan şarkıcı ve Feyza Aktan'ın hamile olduğunu açıklamıştı.

ADINI 'KUZEY' KOYACAKLAR

Çevresine sürekli kız çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Deniz, erkek bebek babası olacağını öğrenmişti. Özcan Deniz'in oğluna vereceği isim belli oldu. Ünlü çiftin oğlunun adı 'Kuzey' olacak.

15 KİŞİNİN KATILDIĞI TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

Feyza Aktan-Özcan Deniz çifti, geçtiğimiz ay 15 kişinin katıldığı törenle dünya evine girmişti. Nikah, 45 yaşındaki oyuncunun Zekeriyaköy'deki villasında gerçekleşmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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