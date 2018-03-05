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Özel ders verdiği öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdi!

ÖZEL DERS VERDİĞİ ÖĞRENCİSİ İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ!

Rusya'da 35 yaşındaki öğretmen, özel ders verdiği 15 yaşındaki genç ile cinsel ilişkiye girdiği sırada gencin annesine tarafından yakalandı.

Tarih : 05 Mart 2018, 23:40
Puan Ver : Özel Ders Verdiği Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Girdi!(9/10)5

Rusya'da 35 yaşındaki öğretmen Natalya Nikandrova, özel ders verdiği 15 yaşındaki genç ile cinsel ilişkiye girdiği sırada gencin annesi tarafından yakalandı.

ÖZEL DERS VERMEK İÇİN ANLAŞTILAR

Babası petrol zengini olan genç için, annesi hem arkadaşı hem de St Petersburg şehrinin en iyi öğretmenlerinden bir tanesi olan Natalya ile oğluna evde özel ders vermek için anlaştı.

OĞLUYLA İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALADI

Sürekli lüks arabasında kadınlar ile çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinde paylaşan genç, anne ve babası evde eğitimine devam etmesini istedikleri için özel öğretmen tuttu. Gencin annesi daha ilk derste öğretmen arkadaşı ve oğlunun bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek için odaya girdiğinde öğretmen ve oğlunu cinsel ilişkiye girerken yakaladı.

ÖĞRETMENLİK DİPLOMASI ASKIYA ALINDI

Öğretmenlik diploması geçici olarak askıya alınan Natalya, mahkeme tarafından suçlu bulunursa dört yıla kadar hapis cezası alacak. Olay sosyal medyada alay konusu olurken bazı kullanıcılar öğretmene sert tepki gösterdiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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