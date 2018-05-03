Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Ağrı'dan görevlendirilen 44 kişilik özel harekat timi, 2,5 ay sonra kente döndü. Özel harekatçılar Ağrı'da kurbanların adak edildiği törenle karşılandı.

TÖRENE POLİSLERİN AİLELERİ KATILDI

Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olup Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e uğurlanan 44 kişilik özel harekat timleri, görevlerini tamamlayarak geri döndü. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen karşılama törenine, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, aileler ile özel harekat polisleri katıldı.

TÖRENDE KURBANLAR KESİLDİ

Kurbanların kesildiği törende okunan duanın ardından konuşan Kenan Yıldız, "21 Şubat'ta Afrin'e gönderdiğimiz 44 özel harekatçı kardeşimiz bizlere ve ailelerine sağ salim kavuştular. Bundan sonra gidermiyiz, gitmezmiyiz bilmiyorum. Şuan için öyle bir planlama yok. Olursa da yine gönüllülük esasına dayayacağız bu işi. Çünkü herkes gitmek istiyor. Giden arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz mutlaka zorluklar çektiler ama şanlı tarihlerine bir sayfa olarakta yazdılar bunu. Herkese nasip olmaz ama sizlere nasip oldu. Tekrar hoşgeldiniz geçmişler olsun" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada