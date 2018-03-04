ÖZEL HAREKATÇI BABASINI EKRANDA GÖREN ÇOCUKLAR, TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI!
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'deki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli özel harekat polisi yayına çıktı. Yayında babasını gören çocukları ise televizyona sarıldı.
ÇOCUKLAR SEVİNÇTEN TV'YE SARILDI, ÖPÜCÜK KONDURDU
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli özel harekatçı polis, sınır ötesinde gazetecilere konuştu.
Polisin televizyon başındaki çocukları sevinçten televizyona sarıldı. Günler sonra babalarını gören çocuklar, ekrandan babalarının yanağına öpücük kondurdu. Kaynak: YeniŞafak
Kaynak: haberinburada
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