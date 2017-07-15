Üzerinden tam bir yıl geçen hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığı emirle darbeci hain Semih Terzi'yi öldüren Ömer Halisdemir'in adı, destan yazdığı karargaha verildi.

FOTOĞRAFI İLK KEZ YAYINLANDI

Eski asker ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, Habertürk'te Veyis Ateş'in konuğu olduğu Akılda Kalan programında, karargahta yapılan son düzenlemenin fotoğraflarını da ilk kez yayınladı.

DÖKTÜĞÜ KAN KORUMA ALTINA ALINDI

Fotoğraflarda Ömer Halisdemir'in şehit olduğu noktaya, kahraman askerin bir heykelinin dikildiği, darbe gecesi dökülen kanının da, cam bir panelle koruma altına alındığı görülüyor.

Heykelin arkasında ise "Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Özel Kuvvetler Komutanlığı" tabelası yer alıyor.

VEYİS ATEŞ YAZIYI OKURKEN DUYGULANDI

Şehit Halisdemir'in heykelinin kaidesinde ise bir yazı yer alıyor. Yazıyı canlı yayında Veyis Ateş, bir ara sesi titreyerek ve sık sık durmak zorunda kalarak seyircilere okudu.

Kaynak: haberinburada