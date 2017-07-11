Fikret Hakan, Tek Pantolonla Çıktığı Yolda Efsane Oldu! İşte Kendi Ağzından Hikayesi
Kadınlarda 40 Yaş Sonrası Seks Hakkında Bilgiler
Bikinili Görüntülenen Katy Perry'nin Kiloları Aldı Başını Gitti
Tunceli'de Ele Geçirildi: Tam 100 Kilo!
Roma Döneminden Kalan Mezar Odası Definecilerin Talanına Uğradı
Beşiktaş Yönetimi, Terör Saldırısında Şehit Düşen Tunç Uncu'nun Ailesine Ev Aldı
Galatasaray'ın Anlaştığı Feghouli, Hafta Sonuna Kadar İstanbul'a Gelecek
Kayserispor, Sabri Sarıoğlu'na Rest Çekti: Geliyorsan Gel
Kamyonetle Jandarma Aracı Çarpıştı: 1 Şehit, 3'ü Asker 7 Yaralı
Beşiktaş'ın İstediği Aboubakar, Porto'yla Antrenmanlara Çıktı
Oyuncu Necmi Yapıcı Ve Eşi, Denizde Romantik Dakikalar Yaşadı
İspanyol Tenisçi Nadal, Elendiği Turnuvada Korttan Ayrılmak İçin Rakibini Bekledi
Dayak Yedi, Felç Kaldı, Yoğun Bakımda Hapis Cezasını Çekiyor
Özge, Denizde Yeni Bir Akım Başlattı
Karadenizli Turizmci Körfez'den Gelen Turisti Kaybetme Endişesi Yaşıyor
Titan Yeniden Hortladı! 30 Bin Kişi Dolandırıldı!
Taraftarı Kendinden Geçiren Tarık Haberi Yalan Çıktı
Antalyasporlu Eto'o, Marsilya'dan 2 Yıllık 8 Milyon Euro İstedi
G.Saray Teknik Direktörü, "Kalıyorum" Diyen Sneijder'i İstemiyor
Türk Sinemasının Usta İsmi Fikret Hakan Hayatını Kaybetti

Özel yurtta 10 yaşındaki çocuğa cinsel taciz!

ÖZEL YURTTA 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ!

Osmaniye'de özel bir yurtta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen yurt görevlisi tutuklandı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 00:50
Puan Ver : Özel Yurtta 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz!(7/10)4


Osmaniye'de özel bir yurtta taciz skandalı yaşandı. 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan yurt görevlisi tutuklandı.



AİLESİNE ANLATINCA SKANDAL ORTAYA ÇIKTI



Toprakkale ilçesinde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan 10 yaşındaki H.İ.K, yurtta görevli M.G (20) nin kendisini taciz ettiğini ailesine söylemesi üzerine aile şikayetçi oldu.



TACİZCİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Özel  Yurtta  10  Yaşındaki  Çocuğa  Cinsel  Taciz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER