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özellikle bahar aylarında tercih edilmeli çünkü…

ÖZELLİKLE BAHAR AYLARINDA TERCİH EDİLMELİ ÇÜNKÜ…

Mevsim geçişleri, kas ve romatizmal ağrıları alevlendiriyor.

Tarih : 28 Mart 2017, 12:17
Puan Ver : Özellikle Bahar Aylarında Tercih Edilmeli Çünkü…(5/10)2


Mevsim geçişleri, kas ve romatizmal ağrıları alevlendiriyor. Bu durumu doğru beslenerek ve egzersizle yenmek mümkün! Uzmanlara kulak verin, ağrılarınızdan çabucak kurtulun. Kış aylarının soğuk ve kasvetli havaları geride kaldı.



Baharın gelişiyle birçok kişide kas ağrıları, omuz, sırt ve boyun ağrıları ortaya çıkar. Öte yandan yorgunlukla birlikte; konsantrasyon bozukluğu, aşırı sinirlilik, hafıza zayıflaması ve uyku bozuklukları görülebilmektedir. Bu durumu doğru beslenmeyle yenmek mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Gülünay konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.



ARA ÖĞÜNÜ UNUTMAYIN



Uyku sebebiyle uzun süre açlık oluştuğundan kahvaltı en önemli öğündür. Bu yüzden de uzun süre açlıkla birlikte vücut bir önceki yediğimizin bir kısmını yağ olarak depolar ve kan şekeri dengemiz bozulduğu için daha şekerli besinlere yönelip fazla yemek yememize ve kalori alımımızın artmasına sebep olur. Hem genel sağlıklı beslenme kuralı olarak hem de yaz aylarına yaklaştığımız bu dönemde kilo dengesinin sağlanması için en az 2 saat en fazla 4 saat aralıklarla ara öğün yapılmalıdır. Küçük atıştırmalıklarla kan şekerinizi dengeleyerek iştahınızı kontrol etmeniz ve metabolizmanızı doğru şekilde çalıştırıyor olmanız uygun olacaktır.



 



kaynak:sabah








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