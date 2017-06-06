

Ramazan ayında oruçlu olunan zaman diliminin uzun olduğunu belirten Diş Hekimi Ömer Girgin, "Dolayısıyla mutlaka sahurda diş temizliğinin çok iyi yapılması gerekiyor.



Öncelikle macunlarla fırçaladıktan sonra macunların içerisinde bir takım maddelerden dolayı dişin üzerinde kalmaması gerekiyor.



Bu, oruçlu olduğumuz zaman dilimi içinde bizi susatabilir. Onun için dişleri fırçaladıktan sonra çok güzel çalkalamak ve gargara yapmak gerekiyor.



En az üç dakika yaptığımız temizlik bize yeterli olacaktır. Dişleri fırçaladıktan sonra da su içmenin faydası vardır.







kaynak:sabah