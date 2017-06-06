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özellikle oruçluyken o soruna neden oluyor!

ÖZELLİKLE ORUÇLUYKEN O SORUNA NEDEN OLUYOR!

Ramazan ayında yaklaşık 17 saat oruçlu olunacağını belirten uzmanlar, diş macununun içindeki minerallerin susattığını belirterek, dişlerin fırçalandıktan sonra iyice çalkalanması gerektiği konusunda uyardı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:11
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Ramazan ayında oruçlu olunan zaman diliminin uzun olduğunu belirten Diş Hekimi Ömer Girgin, "Dolayısıyla mutlaka sahurda diş temizliğinin çok iyi yapılması gerekiyor.



Öncelikle macunlarla fırçaladıktan sonra macunların içerisinde bir takım maddelerden dolayı dişin üzerinde kalmaması gerekiyor.



Bu, oruçlu olduğumuz zaman dilimi içinde bizi susatabilir. Onun için dişleri fırçaladıktan sonra çok güzel çalkalamak ve gargara yapmak gerekiyor.



En az üç dakika yaptığımız temizlik bize yeterli olacaktır. Dişleri fırçaladıktan sonra da su içmenin faydası vardır.



 



kaynak:sabah








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