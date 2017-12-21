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Özer Hurmacı'nın 6 Aylık Cezası Kaldırıldı

ÖZER HURMACI'NIN 6 AYLIK CEZASI KALDIRILDI

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay men cezası verilen Özer Hurmacı'nın cezasını kaldırdı.

Tarih : 21 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Özer Hurmacı'nın 6 Aylık Cezası Kaldırıldı(10/10)6

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay futboldan men cezası alan Özer Hurmacı'nın cezasını kaldırdı.

Trabzonspor ile bulunan sözleşmesini feshetmesi nedeniyle 6 aylık cezaya çarptırılan tecrübeli futbolcu, sözleşme fesihinin ardından Osmanlıspor ile sözleşme imzalamıştı. Cezasının kalkmaması halinde 2'nci yarıda Osmanlıspor forması giyemeyecekti.

TRABZONSPOR'A AĞIR FATURA

Kurul, Trabzonspor'un Özer Hurmacı'ya alacak ve fesih bedeliyle birlikte 4 milyon 318 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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