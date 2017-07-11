ÖZGE, DENİZDE YENİ BİR AKIM BAŞLATTI
Sevgilisi Burak Yamantürk'le birlikte Çeşme'de tatilin tadını çıkartan Özge Özpirinçci, yüzmek yerine denizin ortasında plates yapınca tüm bakışları üzerinde topladı.
Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı 'Acı Tatlı Ekşi'nin setine verilen arayı sevgilisi Burak Yamantürk'le Çeşme'de geçiriyor. Gülsoy'un sevgilisi Nilüfer Gürbüz'ün de eşlik ettiği ikili, önceki gün sabahın erken saatlerinde soluğu plajda aldı.
TÜM PLAJ ONLARI İZLEDİ
HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre Yamantürk plajda güneşlenmeyi tercih ederken Özpirinçci ve Gürbüz, denize girdi. Meraklı bakışların odağı olan ikili, yüzmeleri beklenirken pilates yapmaya başladı.
Bellerine kadar suya giren iki güzel, suyun içinde esneme hareketleri yaptıktan sonra plaja geçip kahvaltı etti.
Güzel oyuncu, denizde böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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