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ÖZGECAN TWEET'İNDEN SONRA GS'DEN KOVULAN NİHAT DOĞAN, MURADINA ERDİ


Özgecan tweet'inden sonra GS'den kovulan Nihat Doğan, muradına erdi
Tarih : 30 Kasım 2017, 16:50
Puan Ver : Özgecan Tweet'inden Sonra Gs'den Kovulan Nihat Doğan, Muradına Erdi(8/10)4

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, Yargıtay'ın da onamasıyla yeniden Galatasaray Kongre Üyesi oldu.

Nihat Doğan, Özgecan Aslan cinayeti sonrası attığı tweet nedeniyle Galatasaray üyeliğinden ihraç edilmişti. Konuyu mahkemeye taşıyan Doğan, halkı bulunmuştu. Son olarak davayı inceleyen Yargıtay'da Doğan'ın kongre üyeliğine geri dönmesi kararını onadı.

"YENİDEN ÜYELİĞE DÖNDÜM"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Nihat Doğan ise, "Haksız bir şekilde elimden alınan Galatasaray üyeliğime, Yargıtay'ın da onaması sonucu bugün itibarı ile hukuken de kavuşmuş bulunmaktayım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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