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Özge'ye büyük şok! Salonu görünce AVM'yi terk etti

ÖZGE'YE BÜYÜK ŞOK! SALONU GÖRÜNCE AVM'Yİ TERK ETTİ

Bir dönem Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Özge Ulusoy'un Bursa'da katıldığı söyleşi ilgi görmedi. Büyük hayal kırılığı yaşayan ünlü model, AVM'yi terk etti.

Tarih : 27 Şubat 2018, 05:20
Puan Ver : Özge'ye Büyük Şok! Salonu Görünce Avm'yi Terk Etti(10/10)6

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy hafta sonu Bursa İnegöl'de bulunan bir AVM'de düzenlenen söyleşiye katıldı.

SADECE 34 KİŞİ VARDI

Ancak günlerce tanıtımı yapılan organizasyona beklenen ilgi gösterilmedi. Toplam 34 kişinin olduğu söyleşideki kalabalığın da Bursa'nın yerel gazetecileri ve mağaza sahiplerinden oluştuğu öğrenildi.

10 DAKİKA KALABİLDİ

Yaşanan bu gelişme üzerine organizasyon yetkilileri söyleşi için seyirci toplamak zorunda kaldı. Büyük şok yaşayan ünlü manken de 10 dakika kaldığı etkinlik sonrası hızla AVM'yi terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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