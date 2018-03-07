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Özlem Teğmen'den 8 Mart mesajı: Dağları da temizleriz evimizi de

ÖZLEM TEĞMEN'DEN 8 MART MESAJI: DAĞLARI DA TEMİZLERİZ EVİMİZİ DE

9 yıldır Jandarma teşkilatında görev yapan Teğmen Özlem Gören "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz. Temizliğimizi hem dağda hem de evimizde yapabilecek güce ve kudrete sahibiz" dedi.

Tarih : 07 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Özlem Teğmen'den 8 Mart Mesajı: Dağları Da Temizleriz Evimizi De(7/10)3

Jandarma Teğmen Özlem Gören, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz. Temizliğimizi hem dağda hem de evimizde yapabilecek güce ve kudrete sahibiz." dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında takım komutanlığı yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, 9 yıldır görev yaptığı teşkilata yeni subayların kazandırılması için gece gündüz özveriyle çalışıyor.

"ASKER OLMAK İÇİN DOĞDUM"

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" öncesinde bir kadın olarak jandarma üniforması giymesiyle ilgili duygularını anlatan Teğmen Gören, jandarma personeli olmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Bu teşkilatta yer aldığı için kendisini "şanslı" olarak nitelendiren Gören, asker olmak için doğduğunu ve başka bir meslek yapabileceğini düşünmediğini belirtti.

"CİNSİYET DEĞİL MEMLEKET MESLEĞİ"

Jandarma olmanın birçok zorluğun yanında huzuru da beraberinde getirdiğini vurgulayan Gören, kadın jandarma personeli olmakla ilgili, "Gecen gündüzün ve mesai mefhumun yoktur. Çalışma şeklimiz 7/24'tür. Bayramımız, özel günümüz yoktur çünkü herkesin eğlendiği günlerde jandarma asayişi sağlamak zorundadır. Mesleğimizde cinsiyet ayrımı yoktur. Yaptığımız iş kutsal bir görevdir. Bu iş, cinsiyet meselesi değil, memleket meselesidir. Aslanın dişisi de aslandır." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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