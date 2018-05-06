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Pakistan İçişleri Bakanı'na suikast girişimi! Seçim mitinginde vuruldu

PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI'NA SUİKAST GİRİŞİMİ! SEÇİM MİTİNGİNDE VURULDU

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, Naroval bölgesinde seçim mitinginde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Pakistan İçişleri Bakanı'na Suikast Girişimi! Seçim Mitinginde Vuruldu(6/10)2

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal'in Naroval bölgesinde silahla omzundan vurulduğu bildirildi.

SEÇİM MİTİNGİNDE OMZUNDAN VURULDU

Yetkililer, Pakistan içişleri bakanının silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığını bildirdi. Punjab'ın merkezinde seçim mitinginde Ahsan İkbal'in omzundan vurulduğu söylendi.

SEÇİM ÖNCESİ ARTAN GERGİNLİKTEN KAYNAKLANDIĞINA İŞARET EDİLDİ

Suikast girişiminin Temmuz ayı sonlarında olması beklenen genel seçimler öncesinde siyasi gerginliklerin artmasıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hükümet sözcüsü Maik Ahmad Khan, İkbal'in hayati tehlikesinin olmadığını ve saldırganın tutuklandığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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