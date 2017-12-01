Pakistan'ın Peşaver şehrinde, dört saldırgan tarafından tarım üniversitesine ait yurda saldırı düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kendilerini gizlemek için Burka giyen silahlı saldırganlar, yurt binasının da içerisinde bulunduğu Tarım İl Müdürlüğü yerleşkesine girdi.

Düzenlenen terör saldırısında dokuz kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

ÇATIŞMA 2 SAAT SÜRDÜ! 3 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırganlar, sabah saatlerinde yerleşkeye girdi. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çatışmanın ardından 3 saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırıda aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kiş öldü 25 kişi yaralandı.

AZ SAYIDA ÖĞRENCİ OLMASI FAİCAYI ÖNLEDİ

Hafta sonu tatili nedeniyle 120 öğrenciye sahip yurttaki öğrencilerin büyük bölümünün evlerine gittiği, saldırı sırasında az sayıda öğrencinin yurtta bulunduğu belirtildi.

Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi.

Başmüfettiş Khyber Pakhtonkhwa Salahuddin Mehsud ARY News'e yaptığı açıklamada, saldırganların yüzlerinin de tamamen kapalı olduğu bir çarşaf türü giydiklerini ve enstitüye üç tekerli bir araçla geldiklerini belirtti.

Saldırının gerçekleştiği enstitü, Peşavar Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu kentteki eğitim kurumlarının merkezi niteliğinde.

Kaynak: haberinburada