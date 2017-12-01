Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Pakistan'da dehşet! Taliban, öğrenci yurduna saldırdı: 9 ölü 25 yaralı

PAKİSTAN'DA DEHŞET! TALİBAN, ÖĞRENCİ YURDUNA SALDIRDI: 9 ÖLÜ 25 YARALI

Pakistan'ın Peşaver şehrinde Taliban, tarım üniversitesine ait yurda düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü. 2 saat süren çatışma sonrası burka giyen 3 saldırgan öldürüldü.

Tarih : 01 Aralık 2017, 15:20
Puan Ver : Pakistan'da Dehşet! Taliban, Öğrenci Yurduna Saldırdı: 9 Ölü 25 Yaralı(8/10)4

Pakistan'ın Peşaver şehrinde, dört saldırgan tarafından tarım üniversitesine ait yurda saldırı düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kendilerini gizlemek için Burka giyen silahlı saldırganlar, yurt binasının da içerisinde bulunduğu Tarım İl Müdürlüğü yerleşkesine girdi.

Düzenlenen terör saldırısında dokuz kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

ÇATIŞMA 2 SAAT SÜRDÜ! 3 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırganlar, sabah saatlerinde yerleşkeye girdi. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çatışmanın ardından 3 saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırıda aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kiş öldü 25 kişi yaralandı.

AZ SAYIDA ÖĞRENCİ OLMASI FAİCAYI ÖNLEDİ

Hafta sonu tatili nedeniyle 120 öğrenciye sahip yurttaki öğrencilerin büyük bölümünün evlerine gittiği, saldırı sırasında az sayıda öğrencinin yurtta bulunduğu belirtildi.

Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi.

Başmüfettiş Khyber Pakhtonkhwa Salahuddin Mehsud ARY News'e yaptığı açıklamada, saldırganların yüzlerinin de tamamen kapalı olduğu bir çarşaf türü giydiklerini ve enstitüye üç tekerli bir araçla geldiklerini belirtti.

Saldırının gerçekleştiği enstitü, Peşavar Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu kentteki eğitim kurumlarının merkezi niteliğinde.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pakistan  Da  Dehşet  Taliban  Öğrenci  Yurduna  Saldırdı  9  Ölü  25  Yaralı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER