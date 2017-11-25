Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çıkan protesto gösterilerinde 2 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Pakistan'da polis, mahkeme tarafından iptal edilen seçim yasasındaki değişikliği protesto eden göstericilere operasyon düzenledi. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da seçim yasasındaki değişikliği protesto etmek için başlayan gösterilerde, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı.ORDU GÖREVE ÇAĞRILDI

Pakistan İçişleri Bakanı, orduyu başkent İlamabad'da güvenliği sağlaması için göreve çağırdı. Başkent İslamabad'da Feyzabad Kavşağı'nda neredeyse üç haftadır oturma eylemiyle yolu kapatan çoğunluğu "Lebbeyk Ya Resulallah Hareketi" üyesi göstericilere bu sabah yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisi müdahale etti.

Kaynak: haberinburada