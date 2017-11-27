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Pakistan'da ordu hükümeti takmayınca, Ranger'lar devreye girdi

PAKİSTAN'DA ORDU HÜKÜMETİ TAKMAYINCA, RANGER'LAR DEVREYE GİRDİ

Pakistan'da milletvekili yeminindeki "Yemin ederim ki Hz. Muhammed son peygamberdir" ifadesinin, "İnanıyorum ki" olarak değiştirilmesinin ardından başlayan protestolar sivil ayaklanmaya dönüştü.

Tarih : 27 Kasım 2017, 01:30
Puan Ver : Pakistan'da Ordu Hükümeti Takmayınca, Ranger'lar Devreye Girdi(9/10)5

Pakistan seçim kanununda geçen ay yapılan düzenlemeyle milletvekili aday formlarında yer alan "Yemin ederim ki Hz. Muhammed son peygamberdir." ifadesi, "İnanıyorum ki Hz. Muhammed son peygamberdir." şeklinde değiştirilmişti.

Bu değişikliği protesto eden yüzlerce kişiye binlerce başka protestocunun katılmasıyla olaylar sivil bir isyan halini aldı.

Pakistan'da hükümet başkent İslamabad'daki seçim yasası protestolarını kontrol altına almak üzere "Ranger" adı verilen paramiliter sınır muhafızlarını görevlendirdi.

ORDU, HÜKÜMETE İSTEDİĞİ DESTEĞİ VERMEDİ

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, kuzeydoğuda yeralan Pencap eyaletindeki Ranger birliklerinin komutanı Tümgeneral Ezher Navid Hayat'a bu konuda görevlendirme yazısı gönderdi.

Hayat ve birliklerinin başkentteki protestoları "kontrol altına almak" ve "oturma eyleminin sonlandırmakla" görevlendirildiği bildirildi.

Protestoların kontrol altına alınması için ordudan beklediği desteği göremeyen hükümetin, bu defa ülkedeki güvenlik yapılanmasının kritik bir unsuru olan paramiliter güçlere yöneldiği görülüyor.

3 HAFTADIR PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENİYOR

Hükümetin seçim kanununda yaptığı değişikliği protesto etmek için 8 Kasım'dan bu yana İslamabad ve Ravalpindi şehirleri arasındaki Feyzabad Köprüsü ve çevresindeki yolları birbirine bağlayan kavşakta oturma eylemi yapan, çoğunluğunu "Lebbeyk ya Resullullah" (Emret ya Resulullah) hareketi üyelerinin oluşturduğu göstericilere 25 Kasım'da polisin müdahale etmesi sonucu başkentte ve diğer şehirlerde kitlesel protestolar patlak vermişti.

GENELKURMAY BAŞKANI, BAŞBAKAN'A TAVSİYE VERDİ

Genelkurmay Başkanı Kamar Cavit Bajva, Başbakan Şahid Hakan Abbasi'yi telefonla arayarak protestonun barışçı yollardan sonlandırılması tavsiyesinde bulunmuş, bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, polise müdahaleyi sonlandırması üzerine talimat vermişti. Bakanlık, ardından anayasanın ilgili maddesi uyarınca başkentte asayişin sağlanması için orduyu sivil güvenlik güçlerine yardıma çağırmıştı. Silahlı Kuvvetler çağrıya karşılık olarak herhangi bir görevlendirme yapmamıştı.

RANGER'LARIN GÖREVİ SINIRI KORUMAK

"Ranger" olarak bilinen paramiliter kuvvetler, Pencap ve Sindh eyaletlerindeki iki ayrı birlikten oluşuyor. Görevleri Pakistan'ın Hindistan ile olan yaklaşık 2 bin kilometrelik sınırını korumak olan bu birlikler, olağanüstü durumlarda düzen ve asayişin sağlanması için polise destek olmak üzere iç güvenlik operasyonlarında görevlendirilebiliyor.

AMAÇ KADİYANİLERİ SİYASETE SOKMAK MI?

Yasa değişikliğinin, Kadıyaniler (Ahmediler) adlı grubun seçimlere katılabilmesini amaçladığını iddia eden "Lebbeyk ya Resullullah" hareketi ile bazı cemaatler, 8 Kasım'da protestolara başlamıştı. 1900 yılında kurulan Kadıyanilikte peygamberliğin Hz. Muhammed ile sonlanmadığına inanılıyor. Bu nedenle eski seçim kanununun Kadıyanilerin aktif siyasete girmesine engel olduğu belirtiliyor.

Hükümet ise yasa değişikliğinin Kadıyanilerin önünü açmak için yapılmadığını, sorunun bir ifade hatasından kaynaklandığını bildiriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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