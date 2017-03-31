PAKİSTAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMA
Kuzeybatıdaki Paraşinar'da Cuma namazı sırasında cami hedef alındı, intihar saldırısında en az 11 can kaybının olduğu bildiriliyor.
Kuzeybatıdaki Paraşinar'da Cuma namazı sırasında cami hedef alındı, intihar saldırısında en az 11 can kaybının olduğu bildiriliyor.
Cehenneme dönen patlama noktasında askeri helikopter yaralıları tahliye ediyor, en az 60 yaralı var.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar