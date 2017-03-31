Kuzeybatıdaki Paraşinar'da Cuma namazı sırasında cami hedef alındı, intihar saldırısında en az 11 can kaybının olduğu bildiriliyor.



Kuzeybatıdaki Paraşinar'da Cuma namazı sırasında cami hedef alındı, intihar saldırısında en az 11 can kaybının olduğu bildiriliyor.



Cehenneme dönen patlama noktasında askeri helikopter yaralıları tahliye ediyor, en az 60 yaralı var.







kaynak:milliyet