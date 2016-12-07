PAKİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ!
Pakistan'da 40'tan fazla yolcu taşıyan bir uçak, ülkenin kuzeyinde düştü.
Uçağın Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait olduğu öğrenildi.
Çitral şehrinden kalkan ve başkent İslamabad'a gittiği bildirilen uçakta 47 kişinin bulunduğu belirtildi.
Dış basında yer alan haberlerde, PK661 sefer sayılı uçağın Abbotabat şehrine bağlı Havelyan'daki Bodlain köyüne düştüğü yazıldı.
Fransız AFP haber ajansının Pakistan Uluslararası Havayolları sözcüsüne dayandırdığı habere göre; uçak kalkıştan hemen sonra radardan çıktı.
Pakistan ordusuna ait asker ve helikopterlerin olay yerine yönlendirildiği bildirildi.
kaynak:sözcü
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