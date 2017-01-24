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pakistan'dan karadan karaya füze denemesi

PAKİSTAN'DAN KARADAN KARAYA FÜZE DENEMESİ

Pakistan ordusunun karadan karaya füze denemesi yaptığı bildirildi.

Tarih : 24 Ocak 2017, 16:48
Puan Ver : Pakistan'dan Karadan Karaya Füze Denemesi(5/10)3


Pakistan Today'in haberine göre, azami 2 bin 200 kilometre menzile sahip Ebabil füzesi ilk kez başarıyla denendi.



Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid Bajwa'nın, başarılı füze denemesinden sonra silahlı kuvvetleri ve denemeyi yürüten ekibi tebrik ettiği belirtildi.



Ebabil füzesinin, çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.



Pakistan, aralık ayında da kara ve deniz hedeflerini vurabilen orta menzilli Babür-3 füzesini fırlatmış, bu deneme de başarılı olmuştu.



 



kaynak:ahaber








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