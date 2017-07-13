Palalı Saldırıya Uğrayan O Ses Türkiye Yarışmacısı 'frenki' Tutuklandı
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Palalı saldırıya uğrayan O Ses Türkiye yarışmacısı 'Frenki' tutuklandı

PALALI SALDIRIYA UĞRAYAN O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI 'FRENKİ' TUTUKLANDI

O Ses Türkiye yarışmacısı 'Frenki' lakaplı Murat Özel, kimliği belirsiz kişilerce uğradığı palalı saldırının ardından,
15 Temmuz şehitlerine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Palalı Saldırıya Uğrayan O Ses Türkiye Yarışmacısı 'frenki' Tutuklandı(9/10)5

O Ses Türkiye yarışmasına katılan 'Frenki' lakaplı Murat Özel'in kimliği belirsiz kişi ve kişilerin bıçaklı, sopalı ve palalı saldırıya uğramasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Özel, sosyal medya hesabından 15 Temmuz şehitlerine hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

EVİNİN ÖNÜNDE PALALI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

O Ses Türkiye yarışmasına katılan 'Frenki' lakaplı Murat Özel, İzmir'in Torbalı ilçesindeki ikamet ettiği evinin önüne gece yarısı gelmiş ve burada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bir anda bıçaklı, palalı ve sopalı saldırısına uğramıştı. Saldırının ardından başka nedenler çıktı.

SOSYAL MEDYADAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE HAKARET ETTİ

Özel, kendi kullandığı iddia edilen bir sosyal medya hesabından bir alıntıyı paylaşıp, 15 Temmuz şehitlerine hakaret etti. Bu paylaşımın yapılmasının ardından Murat Özel'e tepkiler yağdı. Binlerce kullanıcı Özel'e tepki göstererek paylaşımın kaldırılmasını istedi. 'Frenki' lakaplı Murat Özel, ardından da paylaşımını sildi.YAZIYI YAZDI, ARDINDAN DARP EDİLDİ

Murat Özel'in, yazıyı yazmasının ardından kimliği belirsiz kişi ve kişilerin bıçaklı, sopalı ve palalı saldırıya uğradığı öne sürüldü. Özel, ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir müddet sonra ise şarkıcı hakkında gözaltı kararı çıktı.

GÖZALTI KARARININ ARDINDAN CEZAEVİNE KONULDU

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, evine baskın yaparak Murat Özel'i paylaşımından dolayı gözaltına aldı. Murat Özel, 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' ve 15 Temmuz şehitlerine hakaret etmesinden dolayı hakim karşısına çıktı. Özel, ardından da tutuklanarak Buca Cezaevine konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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