

Türkiye'nin bin 890 rakımdaki en yüksek ve kış turizminin marka şehirlerinden biri olan Erzurum'da, kar yağışı beklenenden erken yağdığı için sezonunu 30 Kasım'da açan oteller, şimdiden yüksek doluluk oranına ulaştı. Temiz havası, ulaşım kolaylığı ve sunduğu imkanlarla her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Palandöken'deki otellerde, 120 gün sürecek sezon boyunca otellerdeki rezervasyonların büyük bir bölümü kapatıldı.







Dünyada önde gelen doğal pistlere sahip, ülkede gece kayağı yapılan tek kayak merkezi olan Palandöken'deki otellerin doluluk oranının yüzde 90'a ulaşması sevinçle karşılandı. Önceki yıllarda sezonu en fazla yüzde 60 doluluk oranıyla geçiren turistik işletmeler, bu oranın bu yıl neredeyse tam kapasiteye ulaşmasıyla adeta rezervasyon taleplerini karşılayamaz duruma geldi.







Erken yağan karın da memnuniyetle karşılandığı Palandöken'de, turizm sezonunu planlanan zamandan önce açan otelciler ve turizmciler, bu kıştan umutlu.







Palandöken Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin idari işler müdürü Ömer Akca yaptığı açıklamada, 30 Kasım itibarıyla Palandöken'de kayak sezonunun açıldığını anımsatarak, kayak merkezlerindeki pistlere suni kar takviyesi yaptıklarını söyledi.







kaynak:milliyet