Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

palandöken bu kış turiste 'doyacak'

PALANDÖKEN BU KIŞ TURİSTE 'DOYACAK'

Dünyanın en önemli doğal pistlerinden birine sahip olan kısa süre önce kayak sezonunun açıldığı Palandöken, bu yıl beklentinin üstünde yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.120 gün sürecek sezon boyunca otellerdeki rezervasyonların büyük bir bölümü kapatıldı.

Tarih : 13 Aralık 2016, 13:16
Puan Ver : Palandöken Bu Kış Turiste 'doyacak'(9/10)7


Türkiye'nin bin 890 rakımdaki en yüksek ve kış turizminin marka şehirlerinden biri olan Erzurum'da, kar yağışı beklenenden erken yağdığı için sezonunu 30 Kasım'da açan oteller, şimdiden yüksek doluluk oranına ulaştı. Temiz havası, ulaşım kolaylığı ve sunduğu imkanlarla her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Palandöken'deki otellerde, 120 gün sürecek sezon boyunca otellerdeki rezervasyonların büyük bir bölümü kapatıldı.



Dünyada önde gelen doğal pistlere sahip, ülkede gece kayağı yapılan tek kayak merkezi olan Palandöken'deki otellerin doluluk oranının yüzde 90'a ulaşması sevinçle karşılandı. Önceki yıllarda sezonu en fazla yüzde 60 doluluk oranıyla geçiren turistik işletmeler, bu oranın bu yıl neredeyse tam kapasiteye ulaşmasıyla adeta rezervasyon taleplerini karşılayamaz duruma geldi.



Erken yağan karın da memnuniyetle karşılandığı Palandöken'de, turizm sezonunu planlanan zamandan önce açan otelciler ve turizmciler, bu kıştan umutlu.



Palandöken Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin idari işler müdürü Ömer Akca yaptığı açıklamada, 30 Kasım itibarıyla Palandöken'de kayak sezonunun açıldığını anımsatarak, kayak merkezlerindeki pistlere suni kar takviyesi yaptıklarını söyledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Palandöken  Bu  Kış  Turiste    Doyacak      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER