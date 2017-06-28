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panasonic toughbook cf-xz6: iş dünyasına yön veriyor

PANASONİC TOUGHBOOK CF-XZ6: İŞ DÜNYASINA YÖN VERİYOR

Panasonic'in işe dayanıklı en son Toughbook 2'si 1 arada olan Panasonic Toughbook CF-XZ6 dizüstü bilgisayarı, aynı anda hem iş dünyasının hem de stil avcılarının beğenisini kazanıyor.

Tarih : 28 Haziran 2017, 10:35
Puan Ver : Panasonic Toughbook Cf-Xz6: İş Dünyasına Yön Veriyor(10/10)11


Panasonic'in işe dayanıklı en son Toughbook 2'si 1 arada olan Panasonic Toughbook CF-XZ6 dizüstü bilgisayarı, aynı anda hem iş dünyasının hem de stil avcılarının beğenisini kazanıyor.



12 inç ekranıyla Panasonic Toughbook CF-XZ6 , dünyanın en hafif, 2'si 1 arada ayrılabilen, işe dayanıklı bilgisayarlarından biri. Şık ve hafif tasarımıyla bu ayrılabilen cihaz, her mobil çalışanın favorisi olmaya aday. Dayanıklı tasarımı, 20 saatlik pil ömrü, yeni nesil güçlü Intel işlemcisi ve çeşitli giriş ve çıkış birimleriyle CF-XZ6, üst düzey çalışanların ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veriyor.



Panasonic Toughbook CF-XZ6 dizüstü bilgisayar, hareket halindeki programlama gücüyle tüm beyaz yaka çalışanlar için ideal. Dizüstü bilgisayarın işlevselliğiyle cihaz, esnekliği ve tablet hafifliğini  bir araya getirerek iş hayatının zorlu koşullarına rahatça uyum sağlıyor. Cihaz, her sektörden satış yetkilileri, sağlık profesyoneli, pazar araştırma şirketleri, kamu kurumları ve benzeri kullanıcı profiline uygun tasarıma sahip.



Dokunmatik ekran netliği



Panasonic Toughbook 2'si 1 arada ayrılabilen cihaz serisinin dördüncü ve son ürünü olan bu bilgisayar,10 parmak dokunmatik ve 12 inç Quad High Definition ekranıyla (2160×1440 piksel) birlikte 3:2 en-boy oranında mükemmel netliği sunuyor.



Hafif ve dayanıklı



640 gram ağırlıktaki süper hafif tablet, klavyesiyle birlikte yalnızca 1,18 kg ağırlığa ulaşıyor. Yine Panasonic'in geleneksel düşük arıza oranı ve 76 cm'e kadar düşmelere karşı sağlamlığı cihazı işe dayanıklı hale getiriyor.



Uzun ömürlü



4 hücreli bataryası ile tablet, 6,5 saate kadar tek başına çalışabiliyor. Klavye alanı, dizüstü bilgisayar modunda iken kullanıcı tarafından cihaz çalışırken değiştirilebilir 14 saate kadar uzun ömürlü 4 hücreli ek bir bataryaya sahip. Cihaz ayrıca 8GB RAM ve 256GB depolama hafızasına sahip.



İşe dayanıklı



Windows 10 Professional işletim sistemi ile ve en yeni nesil Intel Core i5-7300U vPro işlemci ile güçlendirilen Toughbook CF-XZ6 dizüstü bilgisayar, LAN, HDMI, USB 3.1 (Gen 1) Tip C ve USB 3.0'dan oluşan tüm giriş ve çıkış birimlerine sahip. Ayrıca cihaz, 4G LTE seçeneği ile donatılmış Bluetooth v4.1 ve WLAN Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265'i de bulundurmaktadır. Full HD Windows Hello destekli web kamerası ve 8MP arka kamera ise cihazda standart olarak bulunmaktadır



Aksesuar seçenekleri arasında aktif kalem, klavye alanına özel 4 hücreli batarya, yansıma önleyici film ve ekrana özel gizlilik filtresi yer almaktadır.



Ürüne erişim



Panasonic Toughbook CF-XZ6 standart 3 yıllık garanti ile birlikte Temmuz 2017'de satışa sunulacaktır.



 



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