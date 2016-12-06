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panasonic'den iddialı açıklama: ‘oled ve lcd savaşı bitti!'

PANASONİC'DEN İDDİALI AÇIKLAMA: ‘OLED VE LCD SAVAŞI BİTTİ!'

Dünyaca ünlü Japon teknoloji devi Panasonic, OLED ve LCD arasında süregelen TV savaşlarının bittiğini iddia etti. Gerekçe ise, eşine az rastlanır türden.

Tarih : 06 Aralık 2016, 10:42
Puan Ver : Panasonic'den İddialı Açıklama: ‘Oled Ve Lcd Savaşı Bitti!'(0/10)


Dünyaca ünlü Japon teknoloji devi Panasonic, OLED ve LCD arasında süregelen TV savaşlarının bittiğini iddia etti. Gerekçe ise, eşine az rastlanır türden.



 



Japon şirket Panasonic, LCD ve OLED paneller arasındaki çatışmanın sona erdiğini iddia etti. Şirketin iddiası, kendilerinin de tam destek verdiği IPS teknolojisinin, söz konusu ikilinin pabucunu dama atacağı yönünde.



Japonlara göre artık LCD maliyetine OLED arka panel üretebiliyor. Panasonic, 1,000,000:1'den yüksek karşıtlık oranlı ve HDR destekli mimariye yeni IPS teknolojisi ismini veriyor ve bundan sonra üretilecek cihazlarda, kullanmakta beis görmeyecekler.



Sağlık Sektöründe de Bir Numara!



Daha da ilginci, söz konusu teknolojinin sadece ama sadece eğlence sektöründe kullanılmayacak olması. Sağlık sektörü de, gelişmelerden nasibini fazlasıyla alacak. 31 inçlik X-Ray röntgen cihazlarında; 1,000 cd/m2'lik parlaklık ve  766 cd/m2'lik HDR mimarisinde faydalanılacak. Böylece, hastanın sorunu kolayca tanımlanabilecek.



Yeni IPS modeller ile donatılmış televizyonlar ve monitörler, 2017 yılının ikinci yarısında tüketicilerle buluşacak.



The Last Of Us 2 Duyuruldu!








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