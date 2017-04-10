PANATHİNAİKOS BAŞKANINDAN HADDİNİ AŞAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI!
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi Panathinaikos'un Başkanı Giannakopoulos, Instagram hesabından Fenerbahçe'ye haddini aşan bir 'mesaj' gönderdi.
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi Panathinaikos'un Başkanı Giannakopoulos, Instagram hesabından Fenerbahçe'ye haddini aşan bir 'mesaj' gönderdi. Yunan iş adamı yaptığı paylaşımda, Spartacus dizisinin kahramanlarının görselini kullandı.
Spartacus dizisinin sloganı olan "#kanvekum" ifadesini ve "#savaşlarınanası" hashtag'lerini yazan Giannakopoulos, şu ifadelere de yer verdi:
"Cips yiyecekler, selfie çekecekler maça gelmesin, evde otursun. Kanının son damlasına kadar savaşacaklar maça gelsin."
kaynak:sabah
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