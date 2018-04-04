İtalya'nın en büyük gazetelerinden La Repubblica, geçen hafta büyük tartışma yaratan "Papa 'Cehennem yok' dedi" haberi sonrası ciddi bir kriz yaşıyor.

GAZETECİ "YALAN HABERLE" SUÇLANIP İŞİNE SON VERİLDİ

Gazeteyi "sahte haber" yayımlamakla suçlayan bir yazarın işine son verilirken, La Repubblica yönetimi bu kez de "eleştiriye tahammülsüzlükle" suçlandı. La Repubblica, 29 Mart'ta Papa Francesco ile bir "söyleşi" yayımlamıştı.Gazetenin kurucusu Eugenio Scalfari'nin imzasını taşıyan söyleşide, Papa'nın ağzından tırnak içinde "Cehennem yoktur, günahkar ruhların yok olması vardır" sözlerine yer verilmişti.

Papa: Cehennem Yok' Haberi Sonrası İtalyan La Repubblica Gazetesinde Kriz

KATOLİK DÜNYASININ TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Papa'nın, Katolik inancında yer alan cennet-cehennem inancıyla ters düşen bu sözleri söylediği iddiası şaşkınlık ve tepki yaratmış, Vatikan tartışmalara son vermek amacıyla bir resmi açıklama yayımlamıştı. Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Papa'nın "cehennem yoktur" deyip demediği belirtilmezken, Scalfari-Papa buluşmasının söyleşi değil özel bir görüşme olduğu ve yayımlanan sözlerin bire bir Papa'nın ağzından çıkan laflar olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmıştı.

PAPA DA ELEŞTİRİLİYOR

Bunun üzerine hem Scalfari'ye, hem de daha önce de birkaç kez benzer şekilde sohbetlerini söyleşi olarak yayımlamasına rağmen Scalfari'ye konuşmaya devam eden Papa'ya eleştiriler gelmişti. Geçmişte, söyleşi olarak yayımladığı sohbetleri aslında kayıt cihazına kaydetmediğini ve aklında kaldığı haliyle yazıya döktüğünü söyleyen 93 yaşındaki Scalfari'ye bir eleştiri de kendi gazetesinde yazan Piergiorgio Odifreddi'den geldi. Piergiorgio Odifreddi, La Repubblica'nın internet sitesindeki bloguna 2 Nisan'da yazdığı yazıda, Scalfari ve La Repubblica'yı "sahte haber" yapmakla suçladı.

"KABAHATİM DÜŞÜNDÜKLERİMİ SÖYLEMEMDİR"

Odifreddi, "Sahte haber, fikirlerin gerçekmiş gibi sunulmasıysa, Scalfari sistematik olarak bunu yapıyor" dedi. Buna rağmen Papa'nın Scalfari ile sohbetlerine devam etmesini eleştiren Odifreddi, gazetesi La Repubblica'yı da bu "sahte haberleri" durdurmamakla suçladı. 18 yıllık yazar işten atıldı Bu yazının yayımlanmasının ertesi günü, La Repubblica yönetiminin Piergiorgio Odifreddi'nin işine son verdiği ortaya çıktı. Piergiorgio Odifreddi, bu gelişmeyi de La Repubblica'nın sitesindeki blogundan duyurarak okurlarına veda etti. 18 yıldır yazdığı gazeteden kovulan Odifreddi, "Belki de kabahat bendedir, susmanın daha kolay ve faydalı olacağı zamanlarda bile her zaman düşündüklerimi söylememdedir" diye yazdı.

GAZETEYE SANSÜR SUÇLAMASI YAPILDI

Odifreddi'nin veda yazısının hemen altında, La Repubblica'nın Genel Yayın Yönetmeni Mario Calabresi'nin cevabı da yayımlandı. Calabresi, Odifreddi'nin "Scalfari'yi eleştirdiği için değil, yıllardır işbirliği yaptığı gazete hakkında yazdıkları yüzünden" kovulduğunu belirtti. Sansür suçlamaları Odifreddi'nin yazılarına son verilmesi, sosyal medyada La Repubblica'ya yönelik sansür suçlamalarına neden oldu.

GAZETE TWİTTER'DA ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Twitter'da "Papa'nın yanılmaz olduğu yönündeki dogma bile tartışılabiliyor ama Eugenio Scalfari'nin yanılmaz olduğu dogması tartışılamıyor", "Scalfari'nin Papa'yla sahte söyleşilerini eleştirmek yasak... Demokratik gazetecilik" gibi mesajlar yayımlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da tüm bu tartışmaların sonunda halen Papa'nın hangi sözleri söyleyip söylemediğinin bilinmediğine dikkat çekti ve "Sonuçta bu makaleler gerçek miydi, değil miydi?" diye sordu.

Kaynak: haberinburada