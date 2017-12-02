PAPA DA TABUYU YIKAMADI! MYANMAR'DAN AYRILINCA ROHİNGYA DEYİP ÖZÜR DİLEDİ
Papa, Asya ziyareti boyunca ilk kez 'Rohingyalılar' dedi ve özür diledi. Myanmar'da tabu olan bu kelimeyi Papa, ancak ülkeden ayrılınca söyleyebildi.
Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis'ten Rohingyalı göçmenlere "özür" geldi. Asya ziyaretinde Myanmar'dan ayrılan dini lideri Bangladeş'te geçti ve 100 bin Katolik karşılandı.
GECİKMELİ DE OLSA "ROHİNGYA" DEDİ
Myanmar ziyaretinde "Rohingya Müslümanları" demekten kaçınan ruhani lider, Bangladeş'te 16 Rohingyalı göçmenle bir araya geldi. Onlara hitaben yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslüman sığınmacılardan katlandıkları tüm acılar adına bağışlanma dileyen Papa, içinde bulundukları zor durum karşısında "dünyanın kayıtsızlığı" için özür dileyerek, ilk kez "Rohingya" kelimesini kullanarak: "Kalplerimizi kapatmayalım. Sırtımızı dönmeyelim. Tanrının varlığı bugün Rohingya'da tecelli ediyor." dedi.
MYANMAR'DA "ROHİNGYA" TABU
Göçmenlerin çektiği acıları dinleyen ruhani lider Asya ziyareti boyunca ilk defa "Rohingyalılar" kelimesini söylemiş oldu. Uluslararası kamuoyunda sıkça kullanılan fakat Myanmar'da tabu olan bu kelimeyi söylemek için Papa Francis'in Dakka'dan ayrılmayı beklemesi ise dikkat çekti.
ARAKAN'DA ZULÜMDEN BAHSETMEDİ
Papa Franciscus, Myanmar ziyaretinde Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya gelmiş, Arakanlı Müslümanların hedef olduğu zulüm ve katliamlardan bahsetmemişti.
Kaynak: haberinburada
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