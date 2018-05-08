Norveçli eski futbolcu Jan Age Fjortoft, Liverpool'un daha önceki Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında yaşanan olaylarla bağlantı kurarak Papa Francesco'nun ölümü ile ilgili bir kehanet ortaya attı.

Norveçli eski futbolcu Jan Åge Fjørtoft'un attığı tweet ile sosyal medyayı salladı. Daha önce Liverpool'un kazandığı iki Şampiyonlar Ligi atmosferi ve gündemi ile bu yılki durumu karşılaştıran Norveçli attığı tweet ile gündeme oturdu.

İşte o tweet…

PRENS EVLENDİ, LIVERPOOL KAZANDI, PAPA'NIN KADERİ NE OLACAK?

Jan Åge Fjørtoft, 1981 yılında İngiltere Prensi Charles ve Lady Diana'nın evlendiğini hatırlattı. Aynı yıl, İngiliz Premier Lig takımlarından Liverpool, İspanyol ekibi Real Madrid'i 1-0 mağlup ederek Şampiyon Kulüpler Kupası'nın sahibi oldu, yani bugünkü adıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 13 Mayıs 1981'de ise Mehmet Ali Ağca, Papa II. Jean Paul'ü vurdu ve Papa ölümle burun buruna geldi.

2005 yılında, Prens Charles, bu kez Camilla Parker Bowles ile evlendi. Aynı yıl, Milan ve Liverpool, İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya geldi. Kazanan Liverpool oldu ve İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Papa II. Jean Paul 84 yaşında hayatını kaybetti.

AYNI SENARYO GERÇEKLEŞEBİLİR Mİ?

Bu yıl yani 2018'de ise Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs günü evlenecek. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselerek Real Madrid'in rakibi oldu. İki takım 26 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Liverpool'un kazanması halinde Papa Francesco'nun başına bir şey gelip gelmeyeceği ise, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Kaynak: haberinburada