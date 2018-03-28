Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir papazın 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz ettiği genç kızın evinde ölü bulunması ülkeyi karıştırdı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir papazın 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz ettiği Elena Franci (29) isimli kadının evinde ölü bulunması ülkeyi karıştırdı. Tacizci papazın cezasının ardından yeniden göreve getirildiği ortaya çıkarken, Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

PAPAZ, 4 YAŞINDAN İTİBAREN 10 YIL BOYUNCA TACİZ ETTİ

Rum kesiminde, 1993 yılında 4 yaşında olan Elena Franci, ailesi tarafından papazın bakımına verildi. Ancak papaz, küçük kıza tacizde bulundu. Tacizler 10 yıl boyunca sürdü.

PAPAZ KİLİSE ÜST KURULU TARAFINDAN GÖREVİNE İADE EDİLDİ

2011 yılında gündeme gelen taciz olayının ardından adı açıklanmayan papaz 2 yıl hapis cezası aldı. Cezasını çekip, cezaevinden çıkan papaz, Kilise'de en üst kurul olarak bilinen Sen Sinod Meclisi tarafından göreve iade edildi.

POLİS, ELENA'YI EVİNDE ÖLÜ BULDU

Elena Franci, geçen hafta Rum Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitasyon (KENTHEA) Merkezi'ndeki randevusuna gitmeyince buradaki görevliler, polise haber verdi. Eve giden polis, Elena Franci'yi ölü buldu. Elena'nın yaşadığı tacizler nedeniyle girdiği bunalımdan çıkması için tedavi gördüğü ve birçok ilaç kullandığı belirtildi.

"ELENA'NIN ÖLÜMÜ KUTSAL SAVAŞ"

Olay, Rum medyasında geniş yankı buldu. Medya, olayı, 'Elena'nın ölümü, kutsal savaş' başlığıyla manşetlere taşıdı. Tacizci papazın tekrar göreve getirilmesi eleştiri konusu oldu. Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada