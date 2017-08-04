ABD'de bank üzerine yapılan evsiz adam heykeli tartışmalara yol açtı. ABD'nin Pennsylvania eyaletinin en büyük şehri olan Philadelphia'da kilise tarafından yaptırılan ve bir papazın dualarla açtığı evsiz adam heykeli, şehri ikiye böldü.

HEYKELİ, PAPAZ DUALARLA AÇTI

Bank üzerinde yatan adam heykeli, Philadelphia kentinde yaşayanlar arasında tartışmaya yol açtı. Bazıları, kilisenin yaptırdığı ve bir papazın dualarla açtığı bu heykeli olumlu bulurken, bazı ABD'liler ise özendirici ve şehre yakışmayan bir heykel olduğunu savundu.

EVSİZLERE YARDIM ETMEYE TEŞVİK AMACIYLA YAPILDI

ABD'de heykelin bazı şehirlerde benzerinin olduğu ancak Pennsylvania eyaletinde böyle heykelin ilk olduğu belirtildi. Papaz Bill Anderson, evsiz adam heykelinin şehirde yaşayan insanları harekete geçerek ihtiyacı olanlara yardım etmeye teşvik amaçlı yapıldığını belirtti. Anderson, "Umarız bundan sonra bunu gören ve duyan herkes sokaklarda evsizlere yardımcı olur ve toplumun evsizlere davranışı değişir" dedi.

Kaynak: haberinburada