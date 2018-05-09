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'Param bitti' deyip aldatılma iddialarına noktayı koydu!

'PARAM BİTTİ' DEYİP ALDATILMA İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU!

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile "Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor." dedi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 01:50
Puan Ver : 'param Bitti' Deyip Aldatılma İddialarına Noktayı Koydu!(6/10)2

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

SAMİMİ İTİRAFLARDA BULUNDU

Haziran 2014'te kendisinden 22 yaş küçük Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan Serdar Ortaç, evliliği hakkında samimi itiraflarda bulundu.

ALDATILMA HABERLERİNE SON NOKTAYI KOYDU

Chloe Loughnan, Instagram'a yüklediği fotoğraflar ile magazin gündeminden düşmüyor. Arap şeyhinin oğlu ile eşi tarafından aldatıldığı yönünde haberlere Serdar Ortaç son noktayı koymuştu.

APTAL DEĞİLİM, EŞİM İSTERSE BİRÇOK ADAM BULUR

Ortaç, marka danışmanı Selim Akar'a konuştu: "Aptal değilim. Eşim isterse birçok adam bulur. Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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