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Parasına El Koyup Huzurevine Terk Eden Kızına İnat 89 Yaşında Evlendi

PARASINA EL KOYUP HUZUREVİNE TERK EDEN KIZINA İNAT 89 YAŞINDA EVLENDİ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde maddi anlaşmazlıklar nedeniyle kızı ve torununa sinirlenen 89 yaşındaki Hasan Demircan, kendisinden 36 yaş küçük Fatma Darıca ile evlendi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : Parasına El Koyup Huzurevine Terk Eden Kızına İnat 89 Yaşında Evlendi(10/10)6

Akli dengesinin bozuk olduğunu öne sürerek mahkemeye veren kızı ve torununa tepki gösteren Hasan Demircan, 89 yaşında yeniden dünya evine girdi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Vize İlçesi'ne bağlı Çakıllı Beldesi Belediyesi eski başkanı Hasan Demircan, maddi anlaşmazlıklar yaşadığı ve kendisini huzurevine yatırdıklarını iddia ettiği kızı ve torununa kızarak 53 yaşındaki Fatma Darıca'yla evlendi.

"EŞİMDEN KALAN TARLAYI SATTILAR, BANA HAKARET ETTİLER"

Hasan Demircan, "Kızım ve torunum beni 'akli dengesi yoktur' diye mahkemeye verdi. 3 kere adli tıbba gönderdi, 9 ay mahkemelerde süründüm. Bir ay Kırklareli Huzurevi'nde kaldım. Eşimin tarlasını kızım ve torunum sattı. Bana en son hakaret etmeye başladılar."

"TÜM MALIMI EŞİME DEVREDECEĞİM"

"Ben de evlenmek zorunda kaldım. Fatma hanım evlenmemizi teklif etti. Ben de kabul ettim, bu şekilde evlendik. Tüm malımı eşime devredeceğim. Onlara hiçbir şey vermeyeceğim" dedi. Hasan Demircan ve Fatma Darıca çiftçi, düğünde eğlenerek, tebrikleri kabul etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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