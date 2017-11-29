Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Parasını Alamayan Trabzonsporlu Basketbolcular Maça Çıkmıyor

PARASINI ALAMAYAN TRABZONSPORLU BASKETBOLCULAR MAÇA ÇIKMIYOR

Parasını alamayan Trabzonsporlu basketbolcular, Pınar Karşıyaka maçına çıkmama kararı aldı. Yönetim, İzmir'e uçak biletlerini iptal etti.

Tarih : 29 Kasım 2017, 15:20
Puan Ver : Parasını Alamayan Trabzonsporlu Basketbolcular Maça Çıkmıyor(8/10)4

Trabzonspor Basketbol'daki kriz yeni bir boyut kazandı. Dün Bordo Mavili oyuncular sezon başından beri yaşanan maddi sıkıntılar ve son olarak ödemelerini zamanında alamadıkları gerekçesiyle yarın deplasmanda oynanacak olan Pınar Karşıyaka maçına çıkmayacaklarını duyurmuştu.

UÇAK BİLETLERİ İPTAL EDİLDİ

Bordo Mavili basketbol takımının bugün saat 10.00 THY Anadolu Jet ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda İzmir'e hareket etmesi gerekiyordu ancak sorun çözülemediği için başta yabancı oyuncular olmak üzere tüm takımın İzmir'e gitmek istememesi nedeniyle uçak biletleri iptal edildi.

BAŞKAN PARA BULMAYA ÇALIŞIYOR

Kulüp Başkanı Abiş Hopikoğlu'nun oyuncuların ödemelerini gerçekleştirmek için kaynak arayışını sürdürdüğü ve sorunu çözmek için büyük çaba harcadığı bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Trabzonspor Basketbol takımının bu akşam geç de olsa İzmir'e geçeceği ve yarın Pınar Karşıyaka karşılaşmasında sahada olacakları öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Parasını  Alamayan  Trabzonsporlu  Basketbolcular  Maça  Çıkmıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER