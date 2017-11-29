PARASINI ALAMAYAN TRABZONSPORLU BASKETBOLCULAR MAÇA ÇIKMIYOR
Parasını alamayan Trabzonsporlu basketbolcular, Pınar Karşıyaka maçına çıkmama kararı aldı. Yönetim, İzmir'e uçak biletlerini iptal etti.
Trabzonspor Basketbol'daki kriz yeni bir boyut kazandı. Dün Bordo Mavili oyuncular sezon başından beri yaşanan maddi sıkıntılar ve son olarak ödemelerini zamanında alamadıkları gerekçesiyle yarın deplasmanda oynanacak olan Pınar Karşıyaka maçına çıkmayacaklarını duyurmuştu.
UÇAK BİLETLERİ İPTAL EDİLDİ
Bordo Mavili basketbol takımının bugün saat 10.00 THY Anadolu Jet ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda İzmir'e hareket etmesi gerekiyordu ancak sorun çözülemediği için başta yabancı oyuncular olmak üzere tüm takımın İzmir'e gitmek istememesi nedeniyle uçak biletleri iptal edildi.
BAŞKAN PARA BULMAYA ÇALIŞIYOR
Kulüp Başkanı Abiş Hopikoğlu'nun oyuncuların ödemelerini gerçekleştirmek için kaynak arayışını sürdürdüğü ve sorunu çözmek için büyük çaba harcadığı bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Trabzonspor Basketbol takımının bu akşam geç de olsa İzmir'e geçeceği ve yarın Pınar Karşıyaka karşılaşmasında sahada olacakları öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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