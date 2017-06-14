Parfüm Güneş Yanıklarına Neden Olabilir
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parfüm güneş yanıklarına neden olabilir

PARFÜM GÜNEŞ YANIKLARINA NEDEN OLABİLİR

Bergamot otu, lavanta ve biberiye esanslarından oluşan parfümler, cildinizi zararlı ışınlara karşı savunmasız hale getirir. Parfümü cildinize değil, kıyafetlerinizin üzerine sıkın

Tarih : 14 Haziran 2017, 17:34
Puan Ver : Parfüm Güneş Yanıklarına Neden Olabilir(10/10)11


Cilt tipleri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Güneş altında kalacağınız zaman, güneş kremi tercihinizi etkileyen faktörlerdir. Washington Üniversitesi Dermatoloji Birimi'nin güneş kremleri üzerinde yaptığı araştırmaya göre; güneş kremleri, güneş losyonlarından çok daha etkili koruma sağlar. Güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmeleri ve iki saatte bir yenilenmeleri gerekir. Güneşe çıkmadan önce sıkılan parfüm ve deodorant ise güneş kreminin koruyuculuğunu yitirmesine neden olabilir. Bunun sebebi, bazı parfüm ve deodorantlarda UV ışınlarına reaksiyon gösteren maddelerin bulunmasıdır. Dolayısıyla güneş kremleri, UV ışınlarına karşı en etkili silah olsa da, bazı faktörlere dikkat edilmesi gerekir.



NARENCİYE HASSASLAŞTIRIYOR

Eminim birçoğunuz turuncu renkteki meyveleri, yüksek C vitamini kaynağı olmaları sebebiyle, özellikle kış ayları boyunca grip ve benzer hastalıklardan korunmak için tüketiyorsunuz. Oysa narenciyelerin; kanserden korumak, kalp hastalıkları riskini azaltmak ve tansiyonu düşürmek gibi bilinenin dışında faydaları da var. Portakal, limon, greyfurt ve mandalina gibi narenciye sınıfına giren meyveler, ilk olarak Güney-Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yetiştirilmeye başlanmış.

Şimdilerde hem faydalı, hem de lezzetli oluşları sebebiyle tüm dünya genelinde (Türkiye de dahil) üretiliyor. En çok tüketilen narenciyelerden biri de portakal.

Dünya genelinde sadece bir yılda ortalama 70 milyon ton portakal üretiliyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; narenciyeler, içerdikleri flovonoid ve fitokimyasallar sayesinde kanser oluşumunu önleyici etkiye sahipler. Narenciye ayrıca, cilt üzerinde ve vücutta temizleyici özelliğe sahip.

Vücuttan zararlı toksinlerin atılmasında C vitamininin yeri yadsınamaz nitelikte.



YANIKLA SONUÇLANABİLİR

C vitamininin faydaları saymakla bitmez. Yalnız yaz aylarında C vitamini tüketirken dikkat etmekte fayda var. Güneşe çıkmadan hemen önce ya da güneşin altında tüketilen C vitamini, fitofotodermatit adı verilen ağır bir yanık ile sonuçlanabilir.

Bu da ağrılı bir kızarıklık, iritasyon, kabarcıklar ve hatta ikinci basamakta bulantıya neden olabilir. Disi Sina Hastanesi'nde yapılan araştırmalara göre, narenciye içinde yer alan asitler (özellikle de limon) cildi pul pul dökerek, ölü hücrelerden temizler. Cilt derisinin bu şekilde yenilenmesi, cildi UV ışınlarına karşı savunmasız hale getirir. Bu durum, yanık ve güneş lekelerine sebep olur. Aynı araştırmaya göre, güneşin zararlı UV ışınlarıyla reaksiyona giren ve ağrılı bir döküntü oluşturan furanocoumarin hastalığının sebebi bu asitlerdir. Araştırma sonuçlarında ayrıca, narenciyenin deri ile teması sonrasında UV ışınlarıyla çok çabuk reaksiyona girdiğinden, mutlaka temas sonrası yıkanması önerilmektedir.



 



kaynak:sabah








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