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paris jackson'dan samimi açıklamalar

PARİS JACKSON'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Gelmiş geçmiş en büyük pop yıldızlarından Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson şok açıklamalarda bulundu.

Tarih : 25 Ocak 2017, 15:01
Puan Ver : Paris Jackson'dan Samimi Açıklamalar(7/10)7


Genç yaşta tecavüze uğradığını ve defalarca intihara kalkıştığını açıklayan Jackson, babası Michael Jackson'ın da öldürüldüğünü iddia etti.



Michael Jackson'ın 18 yaşındaki kızı Paris Jackson şok iddialarda bulundu.



Rolling Stone dergisine konuşan Paris Jackson babasının öldürüldüğünü iddia etti.



“Babam bana bir gün öldürülebileceğini söylüyordu” açıklamasında bulunan Jackson, “İnsanlara komplo teorisi gibi görünebilir ama bir çok insan durumun farkında” dedi.



Jackson, 2009 yılında reçeteli ilaçların öldürücü bir kombinasyonundan kaynaklanan kalp durması nedeniyle öldüğünde sadece 11 yaşındaydı. Pop yıldızının kişisel doktoru, Dr. Conrad Murray ölün sonrası istemsiz adam öldürme suçundan yargılanmış ve dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Ölüm hakkında Murray'i suçlayan Jackson, daha kötü bir plan olduğuna da inandığını ve adalet istediğini açıkladı.



Paris ayrıca gençken tecavüze uğradığını, uyuşturucu kullandığını ve birçok kez de intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.



14 yaşında kendisinden yaşlı, tanımadığı birinin saldırısına uğradığını açıklayan Jackson, olay sonrası depresyon yaşadığını ve uyuşturucu kullandığını anlattı.



Bir dönem babasıyla aynı depresyon ilaçlarını kullandığını açıklayan genç isim, artık bir bağımlılığı kalmadığını da belirtti.



Michael Jackson'ın asli varislerinden olan Paris, modellik yapıyor ve yakın zamanda oyunculuk yapmak istediğini belirtiyor.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Paris  Jackson  Dan  Samimi  Açıklamalar    haber

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