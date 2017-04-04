PARİS MARATONU'NDA DERECE ŞANSIM VAR
Milli atlet Üzeyir Söylemez, 9 Nisan'da yapılacak Paris Maratonu'na katılacak.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan milli atlet Üzeyir Söylemez, 9 Nisan'da yapılacak Paris Maratonu'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını söyledi.
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan 29 yaşındaki atlet, Fransa'nın başkenti Paris'te başarılı bir sonuç için mücadele verecek.
Bingöl Belediye Yaşamspor Kulübü sporcusu Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce Belgrad Maratonu'nda genel klasmanda 6'ncı olduğunu aktararak, "Yaklaşık 30 bin sporcu yarıştı. İlk 10'a giren tek Avrupalı oldum. Bunun gibi birçok başarım var yurt dışında. 20'ye yakın da ilk 3 arasında kürsüye çıktığım yarışlar var." diye konuştu.
kaynak:sabah
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