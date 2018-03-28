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Paris Saint-Germain, Neymar'ın Fiyatını 400 Milyon Euro Olarak Belirledi

PARİS SAİNT-GERMAİN, NEYMAR'IN FİYATINI 400 MİLYON EURO OLARAK BELİRLEDİ

Paris Saint-Germain, uzun süredir Real Madrid'in istediği Neymar'ın bonservisini 400 milyon euro olarak belirledi. Fransızlar, Brezilyalı oyuncuyu 222 milyon euroya transfer etmişti.

Tarih : 28 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Paris Saint-Germain, Neymar'ın Fiyatını 400 Milyon Euro Olarak Belirledi(7/10)3

Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Real Madrid, uzun süredir gündeminde olan PSG'nin yıldızı Neymar'dan vazgeçmiyor.

Fransız ekibinin sezon başında 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen İspanyol devi, tüm şartları zorluyor.

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini 400 milyon euro olarak belirlerken, Madrid bu rakamı kadrosundaki yıldızları satıp tamamlayacak.

REAL MADRID 220 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPACAK

Uzun süredir Chelsea'nin radarında olan Marco Asensio'yu 140 milyon euro, Manchester City'nin istediği Isco'yu da 80 milyon euro'ya satmayı planlayan Real Madrid, UEFA kriterlerine uygun bir şekilde Neymar transferini gerçekleştirmeyi planlıyor.

RONALDO GİDİYOR

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Neymar transferinin gerçekleşmesi halinde daha önce takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Cristiano Ronaldo'nun gidişine de sıcak bakacağı iddia edildi. İspanyol basınına yansıyan haberlerde; Ronaldo'nun eski takımı Manchister United'a gidebileceği iddia edildi.

Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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