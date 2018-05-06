Hilton otellerinin varisi olan model ve aktris Paris Hilton'un müstehcen fotoğrafları kadın olduğu belirlenen bilgisayar korsanının eline geçti.

ABD'li model, oyuncu ve şarkıcı Paris Hilton, bilgisayar korsanı bir kadının kurbanı oldu. Saldırganın, Hilton'un hesaplarını kırarak 100 bini aşkın dolarını ve müstehcen fotoğraflarını ele geçirdiği bildirildi.

İKİ YILDIR TAKİP EDİYORMUŞ

TMZ sitesinin yayınladığı haberde siber saldırganın, Hilton otellerinin varisi olan model ve aktris Paris Hilton'u 2015-2017 döneminde takip ettiği ve ABD'li yıldızın banka hesaplarına ve iCloud hesabına ulaşmayı başardığı belirtildi.

BİR GECEDE 40 BİN DOLAR HARCADI

Habere göre saldırgan, 2015'te yeni yıl partisi için Hollywood Roosevelt Hotel'de oda rezervasyonu yaptırırken Hilton'un kredi kartlarındaki verileri kullandı. Olayı soruşturan yetkililerin verdiği bilgiye göre bilgisayar korsanı sadece o gece yaklaşık 40 bin dolar harcadı.

YARDIMCISINDAN PARA İSTEMİŞ

Saldırganın ayrıca Hilton'un yardımcılarından birine e-posta yoluyla mesaj göndererek hesabına 80 bin dolar aktarmasını istediği kaydedildi. Korsanın Paris Hilton'a ait müstehcen fotoğrafları da ele geçirdiği, fakat onlarla ne yaptığı konusunda bilgi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada