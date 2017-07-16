PARK EDERKEN "GEL GEL" DİYORDU, GAZA BASIP ÜSTÜNDEN GEÇTİ!
Araç sürücüsüne aracını park etmesi için yardım etmek isteyen vatandaş, sürücünün aniden gaza basmasıyla aracın altında kaldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Suudi Arabistan'da sürücünün aracı park etmesine yardım edeyim derken, aracın altında kalan talihsiz vatandaş anbean görüntülendi. Görüntülerde mağaza vitrinini kıran cipin mağaza içerisinde bulunan vatandaşı da aracın altına aldığı görülüyor.
CİPİN ALTINDA KALIYOR
Suudi Arabistan'da kaydedilen görüntülerde, sürücünü cipi park etmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada bir adam da sürücüye yardımcı olmak istiyor. Ancak cipin sürücüsü bir anda gaza basınca talihsiz adama çarpıyor.
İÇERİDE BULUNAN BİR VATANDAŞA DAHA ÇARPIYOR
Vitrini kırarak önündeki adamla birlikte içeri giren araç içerideki bir kişiye daha çarpıyor.
İŞ YERİNDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI
İş yerinin içindekiler de büyük panik yaşarken o anlar güvenlik kameralarına yansıyor.
Kaynak: haberinburada
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